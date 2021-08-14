أقوال زوجة المتهم بقتل والدتها وطفلتهما ببولاق: "طلقني وأمي قابلته لاستلام قسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، لأقوال زوجة المتهم بقتل والدتها وطفلتهما وإلقاء جثتيهما بترعة ببولاق الدكرور.

وقالت نعيمة مجدي، إنها حصلت على الطلاق من المتهم "محمد. و. " 25 عامًا منذ أسبوع بعد عدة خلافات لاكتشافها إدمانه المخدرات "الهيروين"، وحبس والدته في قضية مخدرات أيضًا، وكان أوهمها عند خطبتها بوفاة والده ووالدته.

وأضافت في التحقيقات، أنها أنجبت من المتهم طفلتين "سجدة" عامين، و"فريدة" 7 أشهر وبعد خلافات عديدة، وتعديه عليها بالضرب، قررت الانفصال عنه، وعقب حصولها على الطلاق حاول ردها مرة أخرى لكنها رفضت.

وأشارت أنها كانت حصلت على قرض أعطته لزوجها المتهم لإنشاء مشروع فاتصلت به والدتها يوم الجريمة للحصول على قسط القرض مبلغ 165 فطلب منها إرسال طليقته وطفلتيه لإعطائها المبلغ ورؤية طفلتيه إلا أن والدتها رفضت إرسالها وأخبرته أنها ستذهب إليه بنفسها، فكرر طلبه بإحضار الطفلتين فأجابته قائلة: "مش هقدر على الاثنين هجيب الصغيرة بس مش هتتعبني".

وأضافت أنها اتصلت هاتفيًا بوالدته واخبرتها إنها ألتقت بالمتهم بالفعل بمنطقة بولاق الدكرور، وسيعطيها قسط القرض وستعود فورًا للمنزل إلا أنها غابت عدة ساعات وفوجئت بإغلاق هاتفها، فقررت اصطحاب أشقائها والذهاب للبحث عن والدتها وابنتها، وعندما ألتقوا بالمتهم ادعى في البداية عدم رؤيته لها، أو حضورها من الأساس ثم تراجع، وقال إنها حضرت بالفعل، ولكنها غادرت بعد أخذ الأموال، ماطل المتهم عدة ساعات حتى قرر أبناء السيدة اصطحابه لقسم الشرطة، حتى يدلي بمكان والدتهم والطفلة الصغيرة، وعقب سرد عدة ورايات أمام ضباط الشرطة، أعترف المتهم بقتل حماته وطفلته، وإلقاء جثتيهما في ترعة بمنطقة مهجورة، وقالت نعيمة: "منه لله قتل بنتي وأمي مع بعض ربنا ينتقم منه".

واعترف المتهم أنه أوهم حماته بالذهاب لمنزل عمته لإحضار الأموال لها، واصطحبها على دراجة نارية، وعندما مر بمكان مهجور يطلق عليه "المدق" لضيقه وإحاطته بترعة من الجانبين، واستغل أن المكان مظلم، فأخرج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وحاول قتل طفلته إلا أن جدتها التي كانت تحملها تفادت ضربته لتصيب جسدها هي واستمر المتهم توجيه الضربات للطفلة وجدتها تتلقاها بدلا منها وما أن فارقت الجدة الحياة ألقى جثتها في الترعة ثم ألقى الطفلة خلفها حية لتلقى مصرعها غرقا.

أرشد المتهم رجال الأمن عن مكان الجثتين، في ترعة بالطريق الأبيض وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كان تلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من ربة منزل يفيد بقيام طليقها بقتل والدتها وابنتيهما وإلقاءها في الرشاح بدائرة قسم الشرطة، وأضافت محررة البلاغ بأنها مقيمة في منزل والدتها بمنطقة الزاوية الحمراء، وأن والدتها حضرت إلى بولاق لمقابلة طليقها وبصحبتها طفلتها الصغيرة فريدة 7 أشهر، وتابعت بأن والدتها لم تعد إلى المنزل مرة أخرى على الرغم من مرور أكثر من 9 ساعات منذ خروجها من المنزل وبالاتصال بطليقها أكد لها بأنه قام بقتلهما وألقى جثتيهما في الرشاح بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأضاف أنه كان يريد أن يقتلها معهما ولكن لحسن حظها لم تحضر معهما، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما جاء في أقوال طليقته أيد ما جاء في المحضر، واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان الجثتين والسلاح المستخدم في الواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.