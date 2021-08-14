المشدد 3 سنوات لمتهمين حاولا سرقة هاتف سيدة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهما بالشروع في سرقة سيدة بدار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1612 لسنة 2021 جنايات دار السلام قيام المتهمين بالشروع في سرقة المجنى عليها بالطريق العام، وفوجئت بالمتهمين مستقلين دراجة بخارية وقاما بمغافلتها وسرقة الهاتف الخلوي من يدها حال حمل المتهمين سلاحين مخبئين الأول سلاح ناري "فرد خرطوش"، والثاني سلاح أبيض «مطواه» محل الاتهامات التالية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين أحرزا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض "مطواه" بدون ترخيص.