الداخلية توجه قوافل طبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى (منطقة سجون جمصة - سجن شبين الكوم)، ضمت مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة .

كما تم توجيه قوافل طبية من قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى سجنى دمنهور رجال ودمنهور نساء – سجن برج العرب - سجن المرج لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية .

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.