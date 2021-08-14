الداخلية: ضبط 217 سلاح و239 قضية مخدرات وتنفيذ 83569 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 217 قطعة سلاح ناري، و239 قضية مخدرات وتنفيذ 83569 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري، بحوزة 186 متهمًا، وتنفيذ 83569 حكم قضائي متنوع، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمان ارتكبوا 4 حوادث متنوعة .

كما تم ضبط 239 قضية مخدرات بإجمالي 240 متهمًا، وضبط 37 متهمًا هاربا، وضبط 40 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21492 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.