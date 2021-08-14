وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر"نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، المؤتمر العمالي الذي نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج".

وكرم الوزير، خلال المؤتمر الذي ينعقد تحت رعايته 50 عاملا متميزاً من العاملين بقطاع الغزل والنسيج على مستوى 18 محافظة، بمنحهم شهادات تقدير، فضلا عن مبلغ مالي.

شارك في المؤتمر قيادات نقابية عمالية، ورؤساء نقابات عامة، ورؤساء مجالس إدارة شركات غزل ونسيج، وأصحاب أعمال وممثلين عن جمعية المستثمرين ،ومهتمين بالشأن العمالي، وعدداً من نواب من مجلسي النواب والشيوخ، ولجان نقابية من مواقع العمل والإنتاج.

تناولت الكلمات دور العمال في نهضة مصر وتقدمها، ومساندة الدولة لهم في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، ورؤية العمال ودورهم في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض المؤتمر، فيلما تسجيليا عن تاريخ صناعة الغزل والنسيج، أكد فيه وزير القوى العاملة، على دور العمال في التنمية، ومسيرة الإصلاح والتنمية التي تشهدها مصر، وأرسل برقية احترام وتقدير إلى عامل الغزل والنسيج الذي يعمل بجد واجتهاد الأن، مشيرا إلى أهمية صناعة والغزل والنسيج، وأن الدولة تسعى إلى إعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها.

وأكد الوزير خلال الفيلم التسجيلي، على تمكن الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، كما تحدث عن نهضة مصر التي لن تتحقق إلا بالعمل والإنتاج، مشيرا إلى جهود وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل، كما تحدث عدد من ممثلي المستثمرين، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وعلى رأسهم النائب خالد عيش الذي أكد على دور الدولة المصرية في حماية الصناعة، ودور العمال في التنمية.