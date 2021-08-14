التعليم العالي تنشر فيديو توضيحي لطرق التقدم في جامعة العلمين الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو توضيحي لطرق تقديم الطلاب لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وأوضح الفيديو، أن اختبارات القدرات الإلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقي طلاب الشهادات المعادلة تجرى أيام 18، 25 أغسطس الجاري..

وأشار إلى أن جامعة العلمين الدولية، تضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض).

وتقدم الجامعة برامج: (الهندسة ويشمل تخصصات "الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيك"، العلوم الأساسية وتشمل تخصصات "الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي"، علوم وهندسة الحاسبات ويشمل تخصصات "تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي"، الفنون.

وتشمل تخصصات "التصميم البيئي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة"، السياحة وتشمل تخصصات "إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء"، طب الأسنان، الصحة العامة ويشمل تخصصات "الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية والمهنية، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".