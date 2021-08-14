شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 15 أغسطس على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إن الطقس نهارا يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات.

وأضافت الأرصاد، أنه بالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيكون معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مختلف المناطق.