شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: السيسى الرئيس الوحيد الذى اهتم بإصلاح الخلل الموروث بالشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن عمال مصر فخورون بما أعلنه مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة تطرح وتتبنى خططا طموحة لصناعة الغزل والنسيج في مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع، والمدن الصناعية، معربا عن أمله في الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات القادمة.

ورصد إبراهيم خلال كلمته، بمؤتمر "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج"، والذى تعقده النقابة العامة للغزل والنسيج، الانجازات التي حققتها النقابة العامة والاستثمارات التي تحققها، ودعا إلى سرعة إجراء تعديلات على قانونى العمل والتأمينات بما يحقق الاستقرار والأمان للعمال.

وأضاف:"أردت أن أبدأ كلمتي ملمحا إلى المرحلة الصعبة التي يجني النظام الحالي نتائجها السلبية، ويبذل كل الجهود لإزالتها والقضاء علي كل المعوقات الموروثة، ومقدما البشرى لكافة العاملين بقطاع الغزل والنسيج، ومؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد الذي اهتم بملف الغزل والنسيج وكلف الحكومة بضرورة إصلاح الخلل الموروث بالشركات، وإعادتها إلى ما كانت عليه، ونؤكد هنا على أن ما حدث خلال السبع سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبور جديد، وإنجازات حقيقية على أرض الواقع، يساندها عمال مصر، وهو ما ظهر في مشاريع كشفت عنها تقارير رسمية في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها، ومواجهة مشكلة البطالة ،وحماية العمالية غير المنتظمة.

وتابع: ففي الوقت الذي تأثر فيه الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية، بأن الوباء سيتسبب في وقوع ما بين 70 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر بحلول نهاية عام 2020، اتخذت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، إجراءات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة، وخصصت منحة للمتضررين قدرها 500 جنيه شهريا، وبلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن حوالي 1.6 مليون عامل بتكلفة بلغت 2.4 مليار جنيه."

وأَضاف: أن النقابة العامة للغزل والنسيج لم يكن دورها فقط الدفاع عن حقوق العمال والقيام بدور المحامى الوطني المخلص لتوصيل صوت ومطالب العمال إلى صناع القرار بل نجحت في تطوير استثماراتها وإقامة عددا من المشاريع التي يستفيد منها العمال اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتسعى الآن فى الانتهاء من إنشاء صندوق ادخاري يستفيد منه العمال بعد الخروج على المعاش بجانب معاشهم الإساسى، ناهيك عن مراكز التدريب التي تقوم بدور وطني وصناعي كبير لتدريب العمال على الماكينات الجديدة تماشيا مع سياسات الدولة وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.