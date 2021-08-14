شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تجرى 18 عملية تلقيح صناعى لأبقار وجاموس فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قافلة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المربين .

وقال الدكتور هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة زارت قرى محافظة بنى سويف بمراكز بنى سويف وإهناسيا وناصر وببا والواسطى، ولاقت القافلة كل تعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور عصام يحيى.

وأوضح، أنه تم فحص وعلاج وتحصين 4863 رأسا أثناء القافلة، وهى كتالى 1864 رأس ماشية تم فحصها وعلاجها تناسليا وتم تأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية و1035 حيوانا تم علاجها باطنيا و605 تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية و 721 تم تحصينها باللقاحات غير السيادية، وقد تم مناظرة الحالة الوبائية للحيوانات بالمحافظة، وتم إجراء 24 عملية جراحية متنوعة وفحص 12 طلوقة بقرى وجاموسى وتقيمها تناسليا، كما تم عمل 18 عملية تلقيح صناعى للأبقار والجاموس أثناء القافلة.

وتم تنفيذ ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلى فى أعلاف الحيوان، كما تم تنفيذ ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم عمل ندوة بيطرية العنوان تأثير الإجهاد الحرارى على كفاءة حيوانات انتاج الحليب وكيفية تلافى آثاره السلبية على إنتاجية المزرعة، كما تم تدريب شباب الأطباء البيطريين بالمحافظة على الجديد فى تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوانات المزرعة.

وفى سياق متصل، تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم الدعم لصغار المزارعين والمربين حيث تستهدف القافلة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة بمراكز التحرير والمحمودية والرحمانية وأبو حمص وأيتاى البارود وكوم حمادة فى الفترة من 14 حتى 19 اغسطس .

أضاف أن القافلة تصرف العلاج مجانا، وإجراء العمليات الجراحية والفحص التناسلى والتلقيح الصناعى والمسح الوبائى والتحصين غير السيادى وتدريب الأطباء البيطريين على احدث التقنيات ونقل التكنولوجيا البحثية الى المجال التطبيقى فى القرية المصرية للمساهمة فى توفير حياة كريمة لصغار المربين.