شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بصوم مريم العذراء برسامة 59 شماسا برتبة إبصالتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفلت كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، بصوم السيدة مريم العذراء، صباح اليوم، حيث شهدت قداس تذكار البشارة بميلاد السيدة مريم العذراء، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، كما صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لهذه المنطقة.

وبمباركة من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قام الأسقف العام برسامة 59 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس، كما شارك فى صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

جدير بالذكر، أن رتبة إبصالتس هى أولى درجات الشماس ويكون عمله الترتيل وحفظ الألحان.



الشمامسة



جانب من الاحتفال برسامة الشمامسة



جانب من رسامة الشمامسة