شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "مشروعات الإسكان كاملة التشطيب ولا نفتتحها إلا لما تكون جاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل مشروعات الإسكان التي تقدمها الدولة لا تكون إسكان نصف تشطيب، متابعا: "ده أمر بقوله علشان تكون الأمور واضحة.. الدولة تقدم كامل التشطيب.. ولا يتم افتتاحه إلا عندما يكون جاهزا للسكن وجاهز لاستقبال الناس بشكل كامل بداية من تجهيزات الشقة أو البنية التحتية المحيطة مثل الطرق والخدمات.. كل مشروع بتكون حاجته كاملة وجاهزة لاستقبال الناس".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر: "حرصنا على تشجيع القطاع الخاص لتطوير أداءه.. ويكون لدينا منتج كامل التشطيب.. هدف الدولة حاليا بأن لا يكون هناك وحدات سكنية نصف تشطيب.. من أجل إتاحة فرص عمل.. الوحدات كاملة التشطيب وفق مستواها.. بقى المكان والمنطقة جاهزة وقابلة للحياة.. اخد البيت اظبطه.. وحد تانى يظبط بيته بعدها بفترة.. عمر ما هيكون فيه سكن بالشكل كده".

وتابع الرئيس السيسي: لما قولنا نوفر الأرض للمطورين مقابل توفير وحدات سكنية.. مع زيادة حجم المعروض.. مثل مبادرة التمويل العقارى بتكلفة 100 مليار جنيه.. لتطوير هذا النوع من الإسكان لزيادة المساحة.. فيه يقدر يدفع قسط على 5 سنين أو 10 سنين.. وبقى المدة 30 سنة كأنه إيجار.. لتقليل قيمة القسط والإتاحة تكون بشكل أكبر للمواطنين".

وأكمل الرئيس السيسي: "قولت من شهر تقريبا أن الإعلام والإعلان عن أي سكن يتم الانتهاء منه بنسبة 30 % وحتى لا يتصور أنه إعاقة.. إحنا مش بنعمل إعاقة للناس.. نحن دولة مسئولة تجهز احتياجات المواطنين.. مفيش إعلان بدون تنفيذ على أرض الواقع.. قولنا علشان نطمن الناس وإحنا مسئولين كدولة.. وإحنا مش بنتفرج.. الدولة بتنظم وتضبط حقوق الناس".