شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص ونسعى لتحقيق توزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من الجهد الذى تبذله وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ليس منافسة القطاع الخاص، متابعا أنها محاولة لعمل توازن بين المطلوب على مستوى الدولة بالكامل، وبين ما يتم اتاحته وفق ما تم شرحه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر، أن الدولة حرصت على تطوير التعامل مع القطاع الخاص من أجل اتاحة الأراضى بدون مقابل للأرض على أن يكون البدل طرح وحدات سكنية في أقرب وقت ممكن لإتاحتها للمواطنين.