شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 10 مدن جديد شرق القاهرة بتكلفة 111 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وزارة الإسكان في شرق القاهرة، مشيرًا لوجود 10 مدن شرق القاهرة، حجم الإنفاق عليهم 111 مليار جنيه، موزعين لـ 62 مليار جنيه على قطاع الإسكان، و 45% المتبقين على قطاع الخدمات والطرق والمرافق.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مدينه بدر 22.5 مليار، بينهم 13 مليار على قطاع الإسكان والباقى على المرافق، مشيرًا إلى أن اليوم يشهد افتتاح 47876 وحدة سكنية، في مدينة بدر.

وأكد أن استراتيجية الدولة للإسكان تستند على الدعم والمساندة لمحدودي ومتوسطي الدخل والإتاحة لفئة الدخل المرتفع، موضحًا أن أعمال التطوير في المجتمع العمراني في عدد من المناطق ساهمت في رفع قيمة السكن المحيط مرتين ونصف، ومثال على ذلك مشروع الخيالة.

وفى رده على أسباب تنفيذ الدولة للأبراج في العلمين والعاصمة الإدارية وغيرهما من المدن الجديدة، قال :"كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة تلبية المتطلبات، ونحن نحتوى كل المواطنين لتلبية احتياجاتهم ولا يمثل هذا أي شيء من الرفاهية".

وأوضح أن 47% من الإسكان الاجتماعي والسكن البديل مرتكز في القاهرة الكبرى بسبب كثرة المناطق العشوائية.

وذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة بدر لمشروع إنشاء مساكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وجارى العمل على المرحلة الثانية، بواقع 9 آلاف وحدة بتكلفة قدرها 3.2 مليار جنيه، بالإضافة للإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي بمدينة بدر بتكلفة 850 مليون جنيه، بجانب مشروع دار مصر في مدينة 15 مايو، ومشروع القاهرة الجديدة بتكلفة 28 مليار جنيه، بواقع 4668 وحدة سكنية يجرى افتتاحهم اليوم، وكذلك سكن مصر الأندلس بتكلفة 700 مليون جنيه، ومشروع سكن مصر شمال طريق السخنة بتكلفة 520 مليون جنيه، ثم مدينة العبور الجديدة بتكلفة 13 مليار جنيه وخاصة أنها من مدن الجيل الرابع، مستطردًا:" لما بنشتغل في مدن بكر، بيكون أوفر من تكلفة العمل في العمران القائم.. تكلفة تطوير العمران القائم 3 أضعاف إنشاء مدن جديدة".