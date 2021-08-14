شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: المواطن يسدد 40% فقط من تكلفة الوحدة بالإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وزارة الإسكان في شرق القاهرة، مشددًا على أن تطوير شبكة الطرق والمحاور الجديدة يخدم مشروعات الإسكان والمدن الجديدة.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يتم في شرق القاهرة من تطوير الطرق والاتصال والنقل الجماعي، جزء كبير من إنجاح منظومة الإسكان، ويعكس، لافتًا إلى أن قانون الإسكاني الاجتماعي كان المظلة التي نظمت أحقية حصول المواطن على المسكن.

وذكر أن الدولة قدمت تصميمات معمارية تلائم جميع العادات وتقاليد المجتمع المصري دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي، مشيرًا للمساكن الجديد في السكن البديل في حدائق أكتوبر والإسكان الاجتماعي في العلمين والإسكان المتوسط والمختلط ف العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن السكن لكل المصريين.

وأشار إلى ان المشروعات الجديدة ، تتضمن إدارة العمران، لافتًا إلى أن تصميم الوحدات السكنية الجديدة يراعي احتياجات الأسر كافة، مضيفًا أن ما يدفعه المواطن في وحدات الإسكان الاجتماعي لا يمثل أكثر من 40 و 50% من التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية.

وأوضح أنه يوجد 22 بنك و 8 مؤسسات تقوم على التمويل العقاري بإجمالي وصل لـ 38 مليار جنيه، مشددًا على أهمية مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري ، حيث ساهمت في فعالية الطلبات، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه في الـ 7 سنوات الماضية 10 أضعاف ما تم تنفيذه في 40 سنة مضت، بمعدل 225 ألف وحدة سكنية في العام الواحد.

وشدد على أن الدولة تواصل تنفيذ مليون ونصف المليون وحدة سكنية منذ 2014، حيث يستحوذ الإسكان الاجتماعي والسكن البديل على 77%، مستطردًا:" تم القضاء على المناطق غير الآمنة".