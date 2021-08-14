شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الأمانة تقتضى التصدى للمشاكل وحلها.. ومستقبل البلاد مش كلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث عن سعر رغيف العيش لأنه يتصدى لقضايا ومشاكل لا يمكن أن تستمر، متابعا: "اتصدى لقضايا واستفيد من فرص بنعرض فيها حاجات زى كده واتكلم، وأنه حال غير قابل للاستمرار والنجاح للدولة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة في مدينة بدر: "لما اتعدل أسعاره كان بـ 5 قروش وهو بيتكلف 18 قرشا.. وفضل 5 قروش بقى 65 قرشا.. الدعم كان بيتقدم لـ 30 مليون انسان من 30 سنة.. ودلوقتى حوالى 60-70 مليون".

وتابع الرئيس السيسى: "النمو السكانى زاد وقيمة السلعة زادت وحجم المستفيدين زادوا.. ده كلام نقدر نستمر فيه على طول.. وكمان لما نبقى 120 مليون او 150 مليون.. أنا مش هبقى موجود في الوقت ده.. وأرجو اننا الأمانة اننا نفهم ايه بيحصل.. واتعامل معاه وكأنه حصل.. ولو انا قولت انا مش هكون موجود في الوقت ده.. وكانت شايف اللى بيحصل للبلد دى بالطريقة اللى ماشيين بها دى.. وربنا يسألنى كنت فاهم وساكت ليه وكنت عاوز استمر على الكرسى.. ربنا هيقولى الكرسى ده اللى جبتك فيه وأنا اللى همشيك منه.. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء.. محدش بيجيب حد ومحدش بيمشى حد.. طب أنت عملت كده ليه هقوله ايه ساعتها.. الأمانة تقتضى التصدي للمشاكل وحلها.. ودى فرصة أننا نشوف ده".

وقال الرئيس السيسى، أن برنامج الدولة في رفع الكفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر.. مستقبل البلاد مش كلام.. والجهد مستمر لأن حجم المطلوب ضخم .. وبندخل من مكان إلى مكان وبنحسن ده وده.. كان لابد أن نطور البلد ومش بالكلام .. ده جهد وعرق وتضحية علشان الأجيال الصغيرة تعيش ويكون لها مستقبل".