شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لما رغيف العيش بقى بـ5 صاغ كان بيتكلف 18 قرشا ودلوقتى بـ65 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعر رغيف العيش، قائلا: "الناس استغربت لما اتكلمت في رغيف العيش.. خلال الـ 50 سنة اللى فاتوا اتعملت منظومات كتير.. كانت مرتبة على ظروف وأوضاع موجودة في الوقت ده.. الظروف ده مش ممكن نستمر أو نقبل أنها تستمر كده على طول".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية جديدة في مدينة بدر: "هديكم مثال.. رغيف العيش لما زاد من قرشين إلى 5 قروش كان بيتكلف 18 قرشا.. ولما بقى 5 صاغ دلوقتى بيكلف 65 قرشا.. طب هو دخل الفرد في 2011 كان أقل من 400 و500 جنيه ووصل إلى أكثر من ألفين جنيه وفق الحد الأدنى للمرتبات.

وتابع الرئيس السيسي: "ارتفاع الأسعار يتم مجابته بتحسين أحوال الناس.. مش انفاق بس.. ضبط نمو سكانى.. المبلغ اللى كان بيصرف على 5 مش هينفع على 10 و15.. حجم النمو السكانى اللى زاد كان أكبر من طاقة الانفاق.. وقيمة الجنيه مش زى قيمة الجنيه من 100 سنة".