شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الحكومة بتتعذب معايا علشان نحسن حياة الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع ملف الإسكان، متابعا: "ربنا وحده اللى يعلم.. احنا قاعدين نشتغل.. والحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا.. وآى مسئول هيشتغل في الدولة هيتعذب.. العذاب مش هدف.. ظروف بلدنا بتطلب أننا نتعذب لها.. حتى نحول حياة الناس والبلد من لا دولة إلى دولة.. الدولة اللى فيها عشوائيات مش عايشة وملهاش مستقبل.. الشخصية اللى هتطلع في حياة بالطريقة دى مش هتطلع سامحونى اقلكم دى شخصية سوية وقادرة على العطاء".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر: "تفتكروا 3-4 ملايين أسرة لما نطور حياتهم بشكل كامل.. ده برنامج ممكن يدخل في أكثر من تريليون جنيه "ألف مليار".. الدعم في 10 سنين 3 تريليون.. الفلوس موجودة لازم تتنظم".