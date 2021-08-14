شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الوعى أخطر قضية تواجه المجتمعات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضية الوعى أخطر قضية تواجه المجتمعات في العالم، متابعا: "الناس بتشوف وضع.. وتقول الواقع ده مين السبب فيه.. ضعف المسئولين.. ومفيش إرادة سياسية ومفيش حل.. الموضوع على بعضه.. الموضوع عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة يصعب على الدولة تجاوزها.. المجتمع والشعب عاوز يعيش.. ومش قادر يعيش بالطريقة دى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات افتتاح مشروعات سكنية متنوعة فى مدينة بدر: "طب أن هسأل سؤال.. علماء النفس والاجتماع يقولوا الحياة هنا لودلانا الأطفال.. المزاج العام إيه؟.. القيم والمبادئ ايه؟.. السلوكيات العامة ايه؟.. المستقبل والطموح ايه.؟. انا عاوز أسئلكم.. يبقى لازم ناخد بالنا".