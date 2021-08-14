شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة لتطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح مشروعات سكنية متنوعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا استعرض جهود الدولة المصرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، من خلال التطوير الكامل للمناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بداية من السكن المناسب والبيئة المناسبة من بنية تحتية تشمل المدارس والخدمات المختلفة، وحرص عدد من المواطنين على توجيه الشكر إلى الرئيس السيسى بعد التطوير الكامل للعشوائيات والمناطق غير الآمنة: "شكرا يا ريس".

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.