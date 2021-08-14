شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة تسعى لتحويل القاهرة التاريخية إلى منطقة تراث عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت مشروعا لتطوير القاهرة الإسلامية، من خلال تعظيم الاستفادة منها وإعادة الرونق لهذه المنطقة، بالإضافة إلى تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، لتنفيذ مشروعات إسكان وتنمية وصولا إلى نصف مليون وحدة سكنية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات سكنية متنوعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطوير مشروع القاهرة التاريخية والذى يتابعه الرئيس على مدار الساعة، لإعادة الشكل والرونق لهذه المنطقة، من خلال الحفاظ على المباني الأثرية وإعادة تأهيل هذه الأحياء للاستخدام المناسب، مثل منطقة باب زويلة وحارة الروم، ومنطقة الأزهر والحسين والفسطاط وغيرها، حيث يتم إزالة الركام وإعادة إنشاء المباني الموجودة وفق الطابع الاسلامى، مع تطوير كامل لشبكة المرافق، ونعمل في هذا المشروع بأسرع وقت ممكن.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، بعض الصور التي تظهر كيفية التطوير الذى حدث في القاهرة التاريخية لإعادة إحيائها، حتى تكون منطقة تراث عالمى، وتم إنشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة على مساحة 300 فدان، على غرار الحديقة التي يتم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إزالة العشوائيات الموجودة في هذه المناطق.

وتابع الدكتور مدبولى: "حولنا منطقة الفسطاط إلى رئة خضراء من خلال حدائق كبيرة جدا ومناطق ثقافية وحضارية وكذلك تطوير ساحة جامع عمرو، وغيرها من المناطق في القاهرة التاريخية.. وكذلك تعمل الدولة المصرية على تطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات تنموية".

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.