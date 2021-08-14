شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إعلان القاهرة خالية من العشوائيات بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمليات التطوير في محافظة القاهرة، وصور لعدد من المناطق العشوائية قبل وبعد التطوير، مثل منطقة سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، والزبالين في 15 مايو، وبطن البقر، تل العقارب ، وهضبة الحرفيين.

وأشار خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن منطقة الأسمرات 1 و 2، استوعبت سكان المناطق التي تم تطويرها، حيث تتضمن كل الخدمات على أعلى مستوى، بالإضافة لمنطقة المحروسة 1 و 2، وأهالينا 1.

وذكر أنه سيتم إخلاء منطقة سن العجوز خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم تسكين الأهالي الأسبوع المقبلة، بالإضافة لعزبة أبو قرن، وهي من أكبر المناطق غير الآمنة، وتم بدء تسكين أهاليها، بجانب منطقة السلام، وتم بدء إجراءات التسكين، مشددًا على أن :"القاهرة خالية من العشوائيات بنهاية العام الجاري.. اختفاء كل المناطق غير الآمنة من القاهرة بنهاية العام الجاري".

وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير المناطق غير المخططة، وهي 135 منطقة على مساحة 152 ألف فدان يقطنها أكثر من 7 مليون نسمة وتم الانتهاء من 56 منطقة منهم، وجاري العمل في باقى المناطق بناء على الخطة الموضوعة، مستطردًا:" نزيل بعض المناطق والمباني لخلق محاور طرق، ومد شبكات الصرف الصحى والخدمات، وهذا ما حدث في الزاوية الحمرء بالقاهرة والمحلة الكبرى والوادي الجديد".