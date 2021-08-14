شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، وسط إجراءات احترازية وفنية لمنع دخول التليفونات المحمولة اللجان أو اى وسيلة غش إلكترونية أو تقليدية لضبط اللجان، فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة الامتحانات إلى لجان السير بالمدارس مع التأكد من تأمينها بالشكل الكامل حتى وصولها إلى الطلاب داخل اللجان.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يؤدى امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2021 ، قرابة 212391 بنسبة 27.37 %، على أن تنطلق الاختبارات اليوم السبت 14 أغسطس 2021، مع حرمان 32565 طالبا وطالبة من الدور الثانى لكونهم باقين للإعادة للعام الدراسى المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات والإدارات ولجان السير بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمدت أواخر يوليو الماضى نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أعمال استقبال طلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021.