شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يرأس اجتماع طب الأسنان ويستعرض مبادرة سد الفجوة المعرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب الفم والأسنان، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وذلك حسب التقليد الجارى بمتابعة رئيس الجامعة لأعمال الكليات عن قرب، وحرصه على الحوار الدائم مع الأساتذة ورؤساء الأقسام وقيادات الكليات، وترأس الدكتور محمد الخشت فى الآونة الاخيرة عددا من مجالس الكليات مثل كلية الطب والزراعة والتخطيط العمرانى ودار العلوم فى إطار هذا التقليد الجديد.

ورحب الدكتور عاطف شاكر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، بترأس الدكتور الخشت مجلس الكلية، مؤكدًا على الدعم غير المحدود الذى تقدمه إدارة الجامعة للكلية وبخاصة فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستعرض الخشت، تفاصيل المبادرة التى دعا إليها لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات والمراكز والمجلات البحثية العشرة الأولى على مستوى العالم، بهدف رصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات العشر الأكثر أهمية وبروزا فى العالم فى ضوء التصنيفات العلمية فى التخصصات المختلفة، من حيث مراكز الاهتمام العلمية والتعليمية والبحثية الرئيسة والفرعية، والمقررات الدراسية وتوصيفها وأساليب التعليم والتدريب وتقنيات التعليم المستخدمة، وذلك بهدف رسم خريطة علمية للفكر العلمى والتكنولوجى العالمى بوضعه الراهن ومقارنتها بأوضاعنا فى جامعة القاهرة لتحديد الفجوات المعرفية والتكنولوجية بيننا وبين العالم وكيف نقوم بسد تلك الفجوات على مستوى العملية التعليمية وكذلك على مستوى العملية البحثية.

وخلال اجتماع مجلس الكلية تم اختيار ممثل مجلس الكلية الأساسى والاحتياطى فى لجنة اختيار عميد الكلية الجديد عن طريق الاقتراع السرى وفقًا لمحددات القرار الوزارى فى هذا الشأن بترشيح مجلس الكلية لعضو (من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة) وفقًا للبند الثالث من المادة الثانية فى القرار الوزارى المشار إليه.

وتم تشكيل لجنة للفرز من أعضاء مجلس الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وجاء اختيارها بالإجماع، وتمت إدارة عملية التصويت بشكل ديمقراطى حيث تم فتح باب النقاش أمام الجميع والتصويت على كل خطوة من الخطوات حيث انتهت عملية التصويت إلى اختيار الدكتور حمدى أبو الفتوح عضوًا أساسيًا والدكتور خالد توفيق عضوًا احتياطيًا.

جدير بالذكر، أن المادة الثالثة من القرار الوزارى المتعلق بهذا الشأن تنص على اختيار ممثلى الجامعة أو الكلية فى عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السري، ويشترط فى أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولون مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية. ومن هنا فلا يجوز مشاركة رؤساء الأقسام فى عضوية اللجنة المختصة بترشيح العميد لأنهم يتولون مناصب إدارية وتنفيذية حسب القرار الوزاري.