السيسي عن الإسكان بديل العشوائيات: مفيش أي عائد للدولة غير تغيير حياة الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل أزمات الدولة لابد أن يعتمد على ضبط النمو السكاني وتنظيم مسارات وتوجهات خطط التنمية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت: صدقوني الحل لو مكنش فيه ضبط للنمو السكاني وتنظيم لمساراتنا هنكون بنواجه نفس المشكلة.

وتابع الرئيس متحدثا عن الشقق بديل العشوائيات: أي بيت أو شقة هنا بديله بكام من الناحية التانية دخل على 450 ألف جنيه من غير الأرض والمرافق، وبنقول لأ.. احتراما للناس لازم نفرش الشقة كمان بتاخدلها في حدود 50 ألف جنيه فرش، يا ترى في مقابل للموضوع ده.. مفيش مقابل، مبنبعش الشقة دي للناس، بنقولهم ادفعوا تمن الصيانة للمكان علشان يستمر، مفيش أي عائد للدولة من ده غير تغيير حياة الناس.

وواصل: بقول تاني لابد نعمل ربط بين النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي قابلت المجتمع خلال الـ 100 سنة الماضية، ممكن يكون دولة عندها موارد تلبي المطالب، طيب معندهاش، الناس هتبدأ تتصرف في إطار يلبي إمكانياتها والمجتمع كله ينمو بشكل غير مخطط وغير إنساني.

وقال: بكلم رجال الفكر والثقافة والسياسة والإعلام، بسمع على مدى السنين اللي فاتت التلفزيون واقرأ مقالات عن الأمر، لكن اعذروني فيه فرق كبير بين التنظير وبين حل المسألة فعليا.