درست قضايا مصر 50 سنة.. السيسي: أنا بختار الطريق الصعب والحكومة بتتعذب معايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تخصص 275 مليار جنيه دعما في موازنة كل عام.

وأضاف على هامش افتتاح مشروعات سكنية صباح اليوم السبت: دعمنا 275 مليار جنيه، يعني في 10 سنين، يعني 2 تريليون وربع، مش كده، الدكتور مدبولي بيقولي يعملوا 3 تريليون تقريبا، يعني الرقم اللي رايحين نطور بيه الريف المصري، كله بقى، صرف صحي ومية وتبطين ترع وصحة وتعليم، هتكلفنا 700 أو 800 مليار جنيه في 3 سنين.

وأضاف السيسي: أرجو تربطوا الكلام ع بعضه، يعني يكون فيه فكرة مرتبطة، لما جينا كان الصرف الصحي في الريف 12 %، في 7 و8 سنين، عملنا 40%، تصوروا الرقم بتاع الدعم بس، تمنه 3 تريليون جنيه، وتطوير الريف هياخد تلت التمن ده بس، يعني تغير حياة الناس وتعمل مية شرب آدمية وبشكل مستمر، وكهرباء، لو أنا خدت، مش هلغي الدعم يعني، هنعيد تنظيمه، بتصدي لقضايا، زي ما تصديت لده، لازم أرتب ورق البلد دي، حتى تكون بلد ذات شأن، كل الناس تفهم كلامي، إني بختار الطريق الصعب أوي، السهل إني أسيب الناس كده، زود العيش شوية، إحنا مناكلش ومنعيش كده والبلد كده.

وأوضح السيسي: بتكلم في قضايا ومصر عليها مش عشان وجهة نظر، أنا قعدت 50 سنة أدرسه، وليه البلد دي كده، وبجيب أمثلة وبختار الوقت اللي أتكلم فيه مع الناس، وبتكلم مع مفكرين بسمع كلامهم من 30 سنة، إحنا كده بنحل المسألة؟ الأمارة أهي، طب تعالى نتكلم في الإسكان والطريق وقضية المية، إحنا قاعدين نشتغل، ربنا وحده اللي يعلم، الحكومة بتتعذب معايا، وهتتعذب معايا، وأي مسئول كده، عشان ظروف بلدنا كده، مش عشان إحنا عايزين نعذب الناس، إحنا من لا دولة إلى دولة

وأكمل: الناس استغربت اوي لما تكلمت في موضوع العيش، فيه خلال 30 أو 40 سنة، اتعملت ظروف ومنظومة مترتبة على وضع معين، مينفعش نستمر عليها.