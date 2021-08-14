وزير الري: المعمل المركزي بالوادي الجديد يحصل على شهادة تقييم عالمية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة نجح في الحصول على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة.

وأضاف عبدالعاطي في بيان اليوم السبت، أن المعهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات، حيث اجتاز بجدارة للعام الثاني على التوالي اختبارات الكفاءة الحرفية في الدورة التي اشترك فيها المعمل في أوائل يونيو الماضي، في تقدير 12 عنصرا كيميائيا، وقد أظهر التقرير الصادر من المعهد في شهر يوليو الماضي الخاص بتقييم نتائج المعامل المشتركة من مختلف دول العالم أن نتائج المعمل المركزي تقع جميعها في المنطقة الإحصائية عالية الدقة.

وأوضح وزير الري، أن المعمل المركزي بالوادي الجديد يتبعه ثلاثة معامل فرعية في طنطا والمنيا والداخلة، وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولي الإيزو 17025 اعتبارا من عام 2013 في مجال تحاليل المياه من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا، و5 فحوصات ميكروبيولوجية.

وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن وزارة الري تولي اهتماما بالغا بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة والمعدات، والعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، حيث تم الانتهاء خلال العام الماضي من إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالمنيا، وجار تجديد المعمل الفرعي بالداخلة، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل بعد تطويرها في مراقبة نوعية المياه.

جدير بالذكر أنه نظرا لتميز المعمل المركزي بالوادي الجديد بين أقرانه داخل الجمهورية، فقد سبق اختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للاشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج، بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم، وأظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية، حيث يأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنبا إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية.​