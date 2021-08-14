وظائف السكة الحديد.. ما موقف احتياطي المسابقة القديمة من التقديم في "الجديدة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حسم الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، موقف "الاحتياطيين" بالمسابقة الماضية في مسابقة وظائف السكة الحديد الجديدة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، العام الماضي، مسابقة لتوظيف 1150 فنيًا ومهندسًا للعمل بالهيئة، كان من بينهم عدد من المتقديمن اجتازوا الاختبارات في مسابقات التوظيف السابقة تم وضعهم على قائمة الاحتياطيين.

وقال حسين لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد أولويات في المسابقة الجديدة، مؤكدًا أنه يمكن للاحتياطيين التقديم مرة أخرى في مسابقة الوظائف الجديدة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية (1500 فني تخصصات مختلفة) للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.

كما أعلنت الهيئة حاجتها لـ250 مهندسًا في تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدني وحسابات ونظم.

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