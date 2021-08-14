شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة تحويل ورش الصيانة بالسكة الحديد لشركات مساهمة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس هيئة السكة الحديد تحويل ورش صيانة القطارات إلى شركات مساهمة تنفيذا لتكليف المهندس كامل الوزير وزير النقل، في إطار خطة تحسين مستوى الخدمة، ويقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة خلال التقرير التالى..

1ـ الهدف من الخطة رفع قدرات وإنتاجية هذه الورش من خلال منحها مزيد من الاستقلالية في الإدارة لتطوير قدراتها في تلبية احتياجات الهيئة في صيانة قطاراتها.

2ـ الشركات المساهمة التي ستدير ورش الصيانة ستكون بالشراكة بين هيئة السكة الحديد والقطاع الخاص أو تابعة للهيئة أو خاصة بالكامل حيث لم يستقر على طبيعتها.

3ـ سيتم البدء بورش كوم أبو راضي ببنى سويف وجبل الزيتون بالإسكندرية والعباسية بالقاهرة.

4ـ شركات الإدارة ستكون مسئوليتها الأولى توفير كافة احتياجات ومتطلبات الورش لتطويرها وتوفير الأجهزة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتقوم بدروها في الوفاء بمتطلبات السكة الحديد.

5ـ ورش كوم أبو راضى المخطط البدء بها تعبر الورش الأكبر على مستوى الهيئة المتخصصة في عَمرات عربات الركاب المكيفة والعادية وإعادة تأهيلها.

6ـ ورش جبل الزيتون المخطط تدخل ضمن المرحلة الأولى من الخطة متخصصة في عُمرات عربات البضائع.

7ـ ورش العباسية المدرجة بالمرحلة الأولى من الخطة متخصصة في توفير وتصنيع متطلبات صيانة القضبان الحديدية والإشارات.

8ـ جار إنهاء الإجراءات السابقة لتحويل الورش إلى شركات مساهمة.

9ـ يجرى حاليا تنفيذ مخطط لتحسين وتجديد العربات من الدرجة الثانية والثالثة العادية تتضمن عدد ١٢٢٣ عربة مقرر دهانها وتصميمها بالشكل الجديد داخل ورش كوم أبو راضى.

10ـ السكة الحديد تخطط لإجراء تحديث كافة المعدات بورش جبل الزيتون للقيام بدروها في صيانة وإعادة تأهيل عربات قطاع البضائع مع استغلال كافة المساحات بها لإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجيتها.