شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم: جارى تحديد المؤشرات العامة للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال أيام قليلة، موضحة أنه جار تحديد نسب النجاح العامة للنتيجة، مع إعداد قاعدة البيانات للإعلان عنها.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن ما يتردد بشأن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة" بنتيجة الثانوية العامة 2021، أقول كل هذا لا أساس له من الصحة ولا نعلم من يروجه والأعجب أنه لا يوجد شىء اسمه "العتبة الآمنة" خارج خيال مؤلف هذه النظرية.

وتابع وزير التربية والتعليم: التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كنترولات" مثل الأعوام الماضية ولا يستطيع أحد الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا، متابعا: التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم: لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف 10٪؜ كما يردد البعض ولكن هناك أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

وقال الوزير: نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن، و من يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لان النتيجة لم تكتمل بعد.

وأضاف الوزير: للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وإدعاء معرفة الأمور ولذلك كتبت هذا التوضيح حتى لا ننزلق في فخ الإشاعات السابقة واللاحقة.