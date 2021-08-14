شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى وصول نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية لـ81% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة إلى 81%، قائلا: للأسف الشديد، وبالرغم من كل ما نحذر منه، يظل الكثيرون من الناس يواصلون الادعاءات بمعرفة نتائج الثانوية العامة، وأقول لكم إن كل هذا "غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له" سواء كان على السوشيال ميديا أو صفحات بعض الجرائد المعروفة (للأسف الشديد)، ولا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا كما قلنا سابقا.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لا يوجد إعلان لنتيجة الثانوية العامة الأحد كما تقول الشائعات، قائلا: قلنا بوضوح شديد إن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من 15-18 أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي هنا وعلى موقع الوزارة الرسمي، لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأى أخبار من أى مصدر آخر، ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم حجب نتائج قرابة "360 طالبا أثبتت التحقيقات فى الوزارة أنهم متورطون فى الغش، وقد أعلناه يوميا أثناء الامتحانات في البيان الإعلامي اليومي وقد تم تطبيقه فعليا.

وأوضحت الوزارة، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى، ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.