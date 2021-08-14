شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 212 ألف طالب وطالبة يبدأون "اليوم" امتحانات الدور الثانى للدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يؤدى امتحانات الدور 2021 الثانى للدبلومات الفنية، قرابة 212391 بنسبة 27.37 %، على أن تنطلق الاختبارات اليوم السبت 14 أغسطس 2021، مع حرمان 32565 طالبا وطالبة من الدور الثانى لكونهم باقين للإعادة للعام الدراسى المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات والإدارات ولجان السير بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمدت أواخر يوليو الماضى نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أعمال استقبال طلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم أكثر من 2886 طالبا وطالبة في جميع النوعيات بطلبات للاطلاع بإجمالي عدد أوراق امتحانية 6815 ورقة تمثل 110 مواد وتخصصات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، يوم الخميس الموافق 2021/7/29 واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 2021/8/12.