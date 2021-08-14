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ما هى خطوات الحكومة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة؟

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القاهرة - سامية سيد - تواجه الثروة الحيوانية والداجنة تحديات عدة ولذلك كان ضروريا التوسع فى زيادة الإنتاج لمواجهة الزيادة السكانية وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى .

وفى التقرير التالى نوضح خطوات الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

1- القيادة السياسة لديها اهتمام كبير بمشروع تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهورية .

2- الدولة دعمت المشروع القومى للبتلو بحوالى 4 مليار و 500 مليون جنيه لدعم المربين .

3- بلغ إجمالى المبالغ المخصصة للمشروع حى الآن حوالى 5 مليارات جنيه .

4- تم تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص مشروعات تشغيل الثروة الحيوانية والداجنة .

5- هناك زيادة فى انتاجنا من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 58 % من احتياجاتنا للإستهلاك بعد مشروعات كبيرة فى الإنتاج الحيوانى .

6- تم رفع كفاءة مزارع الدواجن بتراخيص جديدة للمزارع العشوائية بعد توفيق أوضاعها .

7- تم اعتماد مصر من الدول الخالية من انفلونزا الطيور من خلال تراخيص لأكثر من 30 منشأة لتصدير منتجاتها من البيض والدواجن .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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