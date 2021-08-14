تعرف على سرعات الرادار المحددة بالطرق المؤدية إلى الإسكندرية ومطروح

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، سرعات مقررة بالطرق المؤدية الى الإسكندرية ومطروح والسلوم منعا لوقوع الحوادث المرورية طبقا قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012