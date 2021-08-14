شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الفريق البحثى المنفذ للممرضة الآلية يكشف عن مخطط بدء عمل 20 نموذج للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مرعى، أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء لفريق البحثى المنفذ للممرضة الآلية "شمس"، عن أن من المخطط أن يتم البدء فى عمل 20 نموذج للمرضى الآلية توضع بكل دور مو أدوار مستشفى عين شمس التخصصى.

وأشار استاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء لفريق البحثى المنفذ للممرضة الآلية "شمس"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه مخطط أيضا أن يتم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج عدد كبير من الروبوت للممرضة وتعميم التجربة.

وجاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التى فرضتها الجائحة وضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتى تعد قدر المستطاع، حيث حرص طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب فى مصلحة القطاع الصحى بالدرجة الأولى.

و الروبوت "شمس" يتحدث العربية ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة، كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.

كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.