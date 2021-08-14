الأحد.. وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة الآثار، وتضم فعالياته 31 حفلًا متنوعًا تحت إشراف البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر، وتتواصل على مدار 16 يومًا في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح علي مسرح المحكى الذي يتميز بشباب المبدعين في مختلف مجالات الموسيقي بمجموعة دار الأوبرا لموسيقى الحجرة حيث تقدم مقتطفات للموسيقار العالمي فيفالدي بعنوان الفصول الأربعة لـ"ڤيڤالدي"، ثم تلقي وزيرة الثقافة كلمة تعلن خلالها إطلاق الفعاليات بعدها تكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وآخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية وهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربةريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزه مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشنؤن رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى ، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد.

ثم يقدم المهرجان أول مصري وعربي يصل إلى برنامج المسابقات الشهير امريكان جوت تالنت عازف الريكوردر الشاب مدحت ممدوح، ويختتم حفل الافتتاح ثنائى الفيولينة والبيانو فؤاد ومنيب بمصاحبة أوركسترا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلتة، حيث يقدمان مجموعة من أعمالها الخاصة منها العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالچيا إن بلو، اغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط فى الذاكرة وضحكة.

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، احمد جمال، مى فاروق، احمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناءه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمه محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بثادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.