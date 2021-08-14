شكرا لقرائتكم خبر عن 19 أغسطس.. آخر موعد لخريجى حقوق 2020 للتقديم لكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الشرطة بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من خريجي كلية الحقوق "ذكور وإناث" للعام الماضي من 27 يولية حتى 19 أغسطس المقبل، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.