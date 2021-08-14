شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح آليات تعديل موعد الحصول على الجرعة الأولى للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تعديل موعد الحصول علي لقاح كورونا الجرعة الأولى بشرط الاتصال بالخط الساخن 15335، حيث يتم إعادة تنشيط الطلب والحصول على طلب جديد فى قائمة المقبولين لتلقي اللقاح على أن تقدم الوزارة رسالة جديدة تفيد بموعد ومكان تلقى اللقاح والذى قام المواطن بإدخاله.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض الوطن أو الراغبين في السفر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات، وتابعت الوزارة: قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات الموثوقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع جاءت على النحو التالي:

-250 جنيها، مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية، لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.