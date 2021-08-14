شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. اليوم قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التعليم العالى، اليوم السبت فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 بالمكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط .

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن قبول أوراق الطلاب بداية من يوم الاثنين الموافق 16/8/2021 بعد إدخال الطلاب البيانات الأساسية والرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني.

وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل ما يلي:

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .

• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.