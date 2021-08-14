شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادات المعادلة.. اعرف خطوات تسجيل البيانات على موقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، أنه تقرر البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق 14/8/2021 حتي يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط ، حيث سيتم صرف الأوراق بدءً من يوم السبت الموافق 14/8/2021 ، بينما سيكون قبول أوراق الطلاب بداية من يوم الاثنين الموافق 16/8/2021 بعد إدخال الطلاب البيانات الأساسية والرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني، وفيما يلى يرصد الخليج 365 خطوات التسجيل والحصول على الكود والرقم السرى :_

· يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg).

· يعقب ذلك دخول الطالب على صفحة الشهادات المعادلة، ويضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري"، وتظهر للطالب شاشة التعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدًا، ثم الضغط علي مفتاح التالي.

· يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها، مع مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة، وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب وتسجيل بياناتها، وتشمل: (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط على مفتاح التالي.

· تسجيل بيانات الطالب (الاسم – البريد الإلكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب – تاريخ الميلاد- عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط علي مفتاح التالي.

· تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري .