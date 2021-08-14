شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء الـ1500 أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجميع إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تعلن خلال أيام قليلة، وفى هذا الإطار يتابع الطلاب تنسيق الجامعات 2021، للوقوف على المعلومات والتفاصيل حول التنسيق وقواعد القبول والترشيح، ويرصد الخليج 365 " قرار وزير التعليم العالى رقم 2230 لسنة 2021 بشأن قواعد القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية.

وحدد قرار وزير التعليم العالى على أن يكون توزيع الـ 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب

كما نص القرار على قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات ( فرنسي ) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض کلیات الجامعات المصرية ( طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي الدرجات اللغات الثلاثة عن 65 ٪ ) ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.