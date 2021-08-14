شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وصول شحنة جديدة من لقاح استرازينيكا مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج عن شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة استرازينيكا عقب وصولها من أمستردام، على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان تمهيدا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الشحنة الجديدة وصلت علي الطائرة الهولندية، والقادمة من أمستردام، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت سلطات المطار بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة فور وصولها وتسليمها للجهات المختصة والذين كانوا في استقبالها داخل ارض مهبط المطار.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أكد أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا (3 أشهر).