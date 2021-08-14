بالأيام والساعات والدقائق.. موعد انتهاء الصيف وبدء الخريف والشتاء (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة، يتسائل الكثيرون من عشاق فصل الشتاء عن موعد انتهاء فصل الصيف، وبدء فصيل الخريف، ومن ثم الشتاء، المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن الحسابات الفلكية التى أعدها بينت أن فصل الصيف يستمر لمدة 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، ويبدأ فصل الخريف الأربعاء 22 سبتمبر، وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة



بالأيام والساعات والدقائق موعد انتهاء الصيف وبدء الخريف والشتاء

فصل الصيف:

مدته 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة

باق من الزمن: 39 يوما على انتهائه

فصل الخريف:

يبدأ 22 سبتمبر

مدته 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة

فصل الشتاء:

يبدأ 21 ديسمبر

مدته 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة

باق من الزمن: 129 يوما على بدايته