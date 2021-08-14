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10 معلومات عن عيد صيام السيدة مريم العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية‎‎

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القاهرة - سامية سيد -  

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن صيام السيدة مريم العذراء

 

1 - يحرص عليه غالبية الأقباط، رغم عدم تصنيفه من الأصوام السيدية الكبيرة أو الصغيرة

 

 

2 -  فترة الصوم 15 يومًا تبدأ 7 أغسطس وتنتهي 22 أغسطس.

 

 

3 -  بدأ الصوم قديمًا بفترة 3 أيام، وامتدت حتى الآن إلى 15 يومًا.

 

 

4 - وفقًا للمعتقد المسيحي، فإن الهدف من الصوم هو طلب الشفاعة من السيدة العذراء.

 

 

5 - وفقًا للمعتقد المسيحى، الصوم يبدأ فى 7  أغسطس من كل عام، تزامنًا مع يوم صعود السيدة العذراء إلى السماء.

 

 

6 - فيه يتم تناول الطعام "الصيامي" أو النباتي الخالي من اللحوم والألبان.

 

7 - أول إشارة عنه في الكنيسة القبطية نجدها عند القديس أنبا ساويرس ابن المقفغ أسقف الأشمونين في كتابه "مصباح العقل".

 

8 - يسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية.

 

9 - هناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، حيث تقام فيه العديد من النهضات الروحية فى الكنائس التى تحمل اسم العذراء

 

10 – يعد هذا الصيام برنامج روحى لعظات وقداسات ومسابقات دينية طوال الـ15 يوما، وتنتهى باحتفال كبير فى الليلة الأخيرة. 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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