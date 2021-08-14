القوى العاملة: تعيين 1300 شاب واستخراج 602 شهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1328 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوي الهمم والعزيمة، في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3286 شابًا، فضلًا عن استخراج 602 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة لمزاولة المهنة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالي 5 ملايين و496 ألف جنيه، لـ5402 عامل، وصرف 11 ألفًا و945 جنيهًا للرعاية الصحية لـ717 عاملًا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 179 ألفًا و793 جنيهًا لـ8 عمال من المسجلين بالمديرية.