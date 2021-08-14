أخبار مصر

مدونون عرب يزورون قلعة قايتباي في الإسكندرية للترويج للمقصد المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبلت قلعة قايتباي في الإسكندرية اليوم الجمعة وفدًا من المؤثرين والمدونين الذين ينتمون لعدد من الدول العربية، ضمن جولتهم بمدينة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لعدد من المؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استمرارًا للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

واصطحبهم الدكتور عمرو الشحات مدير القلعة، في جولة بداخلها؛ حيث زاروا الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباي.

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا