​مطار القاهرة يستقبل شحنة جديدة من لقاح "آسترازينيكا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، الشحنة الثالثة الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان تمهيدًا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الشحنة وصلت على متن الطائرة الهولندية القادمة من آمستردام، وأنهت سلطات المطار إجراءات الإفراج عنها وتسليمها لمسئولي وزارة الصحة، والذين كانوا في استقبالها داخل أرض مهبط المطار.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أكد أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا (3 أشهر).

وأكد "مجاهد" أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيرًا إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.