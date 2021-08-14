ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين مقابل توفير فرص عمل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً غير مشروع فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى العمل داخل البلاد ، والقيام بإدارة شركة "بدون ترخيص" لتوفير فرص عمل لهم فى مهن مختلفة مقابل رواتب مجزية و الإعلان بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين تحت ذات الزعم بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وعثر بحوزته على (كارنيه مزور بالكامل منتحلاً صفة مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات على خلاف الحقيقة – 1075طلب توظيف مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبى الحصول على الوظائف المزعومة – 136 خطاب ترشيح للإلتحاق بوظائف بالعديد من الشركات - مجموعة من المستندات الخاصة بـ راغبي التوظيف "ضحايا الشركة").

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.