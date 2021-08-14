شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى ينصح الطلاب باختيار الكلية وفقا للموهبة وحبهم للتخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل أيام من ظهور النتيجة.

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية ندى رضا: "ياريت الطالب يختار الكلية وفقا للموهبة ووفقا لحبه للتخصص، ولا نجعل المجموع هو الحاكم في هذا الموضوع، وهناك بعض الطلاب أمضوا سنة أو سنتين في كلية الطب، وبعد ذلك قاموا بالتحويل لكلية الإعلام، وتفوقوا بعد ذلك في كليات الإعلام وأصبحوا معيدين في الكلية".

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أن عدد المتقدمين لحجز اختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 115 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.