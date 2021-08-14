شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثالثة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس لمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وصول واستقبال الدفعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد "أسترازينيكا" ضمن اتفاقية "كوفاكس" بمطار القاهرة الدولي منذ قليل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا (3 أشهر).



وأكد "مجاهد" أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيراً إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية

