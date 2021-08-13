شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان نتائج الثانوية العامة 2021، بعدما انتهت من تجهيزها، وفى هذا التقرير يقدم الخليج 365 لجمهور الطلاب وأولياء الأمور معلومات مهمة عن النتيجة.

ـ مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة نفس معدلات النجاح في الأعوام الماضية.

ـ انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة مقارنة بالأعوام السابقة.

ـ تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الفترة من 15 حتى 18 أغسطس.



معلومات هامة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

ـ انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بامتحانات الثانوية العامة 2021.

ـ تحديد أوائل الثانوية العامة وتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى، فيما أكدت الوزارة أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.